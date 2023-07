Governo taxa apostas esportivas em 18% e proíbe participação de jogadores

As empresas que operam as apostas ficam proibidas de adquirir, licenciar ou financiar a aquisição de direitos de eventos esportivos feitos no Brasil para transmissão, distribuição ou qualquer outra forma de exibição de sons e imagens, por qualquer meio. Atualmente, há duas competições nacionais com nomes licenciados para as ‘bets’: a Copa Betano do Brasil e a Série B Betano. Dos 40 times participantes das duas séries do Brasileirão, só o Cuiabá não tem nenhuma empresa de apostas estampada na camisa.