Governo quita R$ 526 milhões em dívidas internacionais

O governo federal pagou 526 milhões de reais em dívidas do Brasil junto a organismos internacionais. Foram quitadas contribuições à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), à Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), à Secretaria e ao Parlamento do Mercosul, ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), à Organização Internacional para as Migrações (OIM), à Organização Mundial da Saúde (OMS), à Organização Internacional do Trabalho (OIT), à Organização Mundial do Comércio (OMC), à Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e ao Tribunal Penal Internacional (TPI).

O Brasil ainda tem um passivo de 2,49 bilhões de reais de reais de exercícios anteriores, além de 1,79 bilhões de reais a pagar de contribuições e integralizações referentes ao exercício de 2023, resultando em um total de mais 4,28 bilhões de reais em pagamentos a serem realizados ao longo deste ano.