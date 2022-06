Governo quer auxílio de R$ 400 para caminhoneiros e aumento do vale-gás

Após articulação no Congresso, o governo federal conseguiu avançar dois projetos de impacto social relevantes, a quatro meses das eleições: criar um auxílio de 400 reais mensais para caminhoneiros autônomos e a ampliação do valor do vale-gás, hoje destinado para mais de 5,5 milhões de pessoas. Atualmente a lei eleitoral impede a criação e a ampliação de programas sociais em ano de eleição.

Desde o início de 2022, o governo busca criar um “vale” para os caminhoneiros, base eleitoral de Jair Bolsonaro. A expectativa é que as duas medidas driblem a proibição, ao serem incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC 16), já em trâmite no Congresso. Até então, a PEC tem como foco a redução no preço dos combustíveis, além de prever compensação ao Distrito Federal e aos Estados que zerarem a alíquota de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre gás de cozinha, gás natural e diesel.

Mais detalhes ainda serão anunciados. As duas proposições foram discutidas nesta terça-feira, 21, entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), respectivamente.