Governo piora a projeção de déficit primário para R$ 14,5 bilhões

O aumento do limite de despesas em 2024 já estava previsto na regra do novo arcabouço fiscal, mas o crédito extra, inicialmente, só poderia ser aberto depois do segundo relatório bimestral de receitas e despesas, a depender de uma avaliação de que a evolução de receitas está melhor do que a arrecadação do ano passado. O projeto aprovado do DPVAT permitiu essa antecipação.

Na conta do rombo das contas públicas não estão as despesas extraordinárias para mitigar os impactos da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Apesar disso, a calamidade climática pode afetar a arrecadação de impostos. O documento divulgado nesta quarta não considera esses impactos.