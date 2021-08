Governo manda Orçamento com precatórios e sem Bolsa Família reajustado

No Orçamento, o governo prevê o programa de transferência de renda nos moldes do Auxílio Brasil, que consta em uma Medida Provisória (MP) já encaminhada ao Congresso Nacional. O programa é composto por três benefícios básicos: o Benefício Primeira Infância (pago a famílias com crianças entre 0 e 3 anos); Benefício Composição Familiar (direcionado às famílias que tenham gestantes e pessoas de 3 a 21 anos incompletos) e Benefício de Superação da Extrema Pobreza (concedido às famílias que não tenham superado a faixa de extrema pobreza após o pagamento dos dois benefícios anteriores).

No caso do Bolsa Família, a previsão é de 34,7 bilhões de reais, valor igual ao do previsto em 2022 e abaixo do 50 bi de reais estimados pela equipe econômica para bancar o Auxílio Brasil. Os 34,7 bilhões de reais neste ano são suficientes para atender 14,7 milhões de famílias.

Segundo o Ministério da Economia, a proposta reflete os parâmetros atuais e mostra o compromisso com a responsabilidade fiscal enquanto se busca uma alternativa para liberar espaço nessa proposta orçamentária, seja com uma solução judicial para diminuir o tamanho dos precatórios ou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autoriza o parcelamento das dívidas judiciais que pressionam os gastos para o próximo ano.

O Ministério da Economia enviou nesta terça-feira, 31, ao Congresso Nacional, a proposta para o Orçamento de 2022. A proposta, que prevê um déficit de 49,6 bilhões de reais no próximo ano, conta com duas diferenças significativas em relação às expectativas do governo para os gastos em 2022. O texto prevê o pagamento integral de quase 90 bilhões de reais em precatórios e não define reajuste para o programa de transferência de renda, hoje Bolsa Família. Nos planos de Bolsonaro, a medida deve ser recalibrada e rebatizada, criando o Auxílio Brasil.

Durante a tramitação do Orçamento no Congresso, que tem até o dia 31 de dezembro para ser alterado, o governo pode enviar um substitutivo ao texto entregue nessa terça-feira ou negociar mudanças junto aos parlamentares.

Déficit

Na proposta orçamentária a equipe econômica prevê o déficit de quase 50 bilhões. A projeção para o rombo nas contas do governo está abaixo da meta fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) fixou o limite do déficit para 2022 em até 170,473 bilhões de reais. O déficit acontece quando as despesas do governo superam receitas com tributos e impostos.

De acordo com o Ministério da Economia, o rombo fiscal projetado para 2022 abaixo da meta “deixa evidente os benefícios do novo regime fiscal (teto de gastos) que, a partir do controle de gastos, traduz o aumento de receita em melhores resultados fiscais, com reflexo no endividamento do governo geral e nas expectativas de médio prazo em relação às contas públicas”.

O PLOA de 2022 utiliza como parâmetros macroeconômicos um crescimento de 2,51% do Produto Interno Bruto e a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a 3,50%. Nesta semana, analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central projetam o PIB a 2% e a inflação a 3,95%. Vale lembrar que, em 2022, a meta central de inflação é de 3,50%.

A proposta de orçamento enviada prevê salário mínimo de 1.169 reais para 2022. O valor é 69 reais maior que o piso atual, de 1.100 reais. O aumento é de cerca de 6,2%, previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano. A propoposta não prevê aumento real (acima da inflação). Vale lembrar que o reajuste do mínimo pode ser maior que o previsto pelo governo se a inflação continuar acelerada. O piso nacional é reajustado no dia 1º de janeiro de cada ano em ato do Presidente da República, que pode ser decreto ou medida provisória. No texto, o governo utiliza uma projeção mais atualizada da inflação para o piso nacional.