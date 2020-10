Governo fará nova redução em imposto sobre videogames

Atualizado em 26 out 2020, 23h06 - Publicado em 26 out 2020, 23h05

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 26, em uma rede social, que o governo vai reduzir novamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para jogos e consoles de videogames no país.

Segundo Bolsonaro, as novas regras serão publicadas no Diário Oficial da União de terça-feira (26). Entre as novas alíquotas está a redução de 40% para 30% em consoles e máquinas de jogos; de 32% para 22% no caso de partes e acessórios dos consoles e das máquinas de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela; de 16% para 6% no caso de máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes.

Em agosto, essas alíquotas já haviam sido reduzidas. Na ocasião, essas taxas variavam de 20% a 50%. O presidente tem reiterado o interesse em reduzir a carga tributária sobre esses produtos, já que o Brasil é um grande mercado para o setor.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a medida tem impacto mensal de R$ 2,7 milhões. A previsão de renúncia é de R$ 36 milhões para o próximo ano e de R$ 39 milhões para 2022. ​

O IPI sobre esses produtos já havia sido reduzido pelo governo Bolsonaro no ano passado. O filho mais novo do presidente, Jair Renan, atua no ramo de jogos eletrônicos e, no final de agosto, chegou a se reunir com o secretário especial da Cultura, Mario Frias, para tratar dos chamados eSports.

