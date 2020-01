Governo eleva para 2,40% a projeção para crescimento do PIB em 2020

“No segundo semestre de 2019, a economia brasileira apresentou sinais mais fortes de recuperação do ritmo de crescimento da atividade. Houve aumento do emprego e da renda, com consequente redução da taxa de desocupação”, informou o Ministério da Economia. Segundo o documento, as reduções da taxa básica de juros, a Selic, que está em 4,5% ao ano, devem começar a produzir efeitos na atividade econômica no primeiro semestre deste ano, “especialmente a partir do segundo trimestre”.

A projeção para 2020 do governo é mais otimista que a do mercado financeiro. No Boletim Focus desta semana, analistas acreditam que o crescimento de 2020 ficará na casa de 2,30%. Já para 2019, a projeção é ligeiramente melhor, do PIB em 1,17%.