Governo dos EUA pode tomar posse da principal mina de terras raras do Brasil
Contrato com empresa financiada por Washington prevê direito de assumir a operação da Serra Verde, em Goiás
A US SIIE, empresa financiada pelo governo dos Estados Unidos, fechou um contrato para comprar a produção da primeira fase da mina de terras raras da Serra Verde, em Goiás. O acordo tem uma cláusula específica para proteger o fornecimento ao mercado americano, em caso de algum problema no negócio. Se a mina ficar parada por mais de 60 dias, a compradora terá o direito de assumir a operação.