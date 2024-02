Governo deve enviar projeto de lei que propõe reoneração gradual

A revogação do trecho de uma medida provisória que propunha a reoneração da folha de pagamento foi publicada nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da União. Porém, o imbróglio sobre desonerar ou reonerar dezessete setores da economia que contam com o benefício tributário está longe de acabar. Isso porque o governo, em acordo com parlamentares, acertou de enviar um projeto de lei tratando da reoneração. Ou seja, houve um recuo pontual, mas o tema não saiu da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.