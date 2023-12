Governo cria comitê com aéreas diante de reclamações de passageiros

O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), anunciou nesta sexta-feira, 8, a criação um comitê técnico com empresas do setor aéreo para estudar e implementar medidas para aprimorar o atendimento ao consumidor nas atividades relacionadas à aviação.

Esse comitê deve debater soluções para queixas mais comuns como dificuldade no ressarcimento, cancelamentos de voos, oferta não cumprida, propaganda enganosa e cobrança abusiva para alteração de voo, entre outros problemas enfrentados pelos passageiros. De janeiro até o começo de dezembro, já foram contabilizadas cerca de 73 mil reclamações contra as três empresas aéreas brasileiras, Latam, Gol e Azul.

A criação do comitê foi decidida em reunião realizada, nesta quinta-feira, entre o secretário, a presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, representantes de Azul, Gol e Latam, da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta). A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), órgão regulador do setor, não participou do encontro, mas será convidada a participar do comitê. A primeira reunião do comitê será em janeiro.

“Diversas consumidoras e consumidores têm apresentado reclamações variadas em nossos sistemas, destacando pontos de insatisfação. Tanto no Sindec quanto na plataforma consumidor.gov, identificamos uma série de itens que demandam atenção. Gostaríamos de promover um debate construtivo para explorar possíveis ações em resposta a essas reclamações. Nosso objetivo é encontrar um denominador comum que beneficie a todos”, afirmou Wadih Damous, secretário Nacional do Consumidor.

A presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Jurema Monteiro, expressou o compromisso das empresas do setor em melhorar a experiência dos passageiros, respondendo de maneira eficaz às demandas dos usuários do transporte aéreo. “Essa reunião dá sequência a uma reunião anterior muito produtiva para que se entendesse a nossa disponibilidade de continuamente prestar informações, dialogar com a Secretaria e entender, do ponto de vista dos relatórios, quais medidas que as empresas já estão realizando e o que se pode aprimorar”, disse.

Ainda não há uma agenda definida para a reunião de janeiro, mas o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), Vitor Hugo do Amaral, destacou que a pauta se guiará o ranking de reclamações dos consumidores aos órgãos de defesa do consumidor. Além das queixas por cancelamento, Amaral destaca relatos frequentes de falhas nos canais de atendimento, falta de assistência em caso de cancelamentos e/ou atrasos nos voos, especialmente com passageiros idosos e crianças.

“O setor aéreo figura entre os segmentos mais demandados junto à Senacon, destacando-se como um dos mais frequentemente objeto de reclamações. A proposta é que, por meio desta reunião, possamos desenvolver e implementar um plano de trabalho eficaz, fundamentado nas queixas identificadas por meio do consumidor.gov e de outros canais integrados ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor”, esclareceu.

