Governo cria área para apostas esportivas com comando dividido

Na terça-feira, 12, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou uma reestruturação no Ministério do Esporte a partir de solicitações do Centrão. André Fufuca, do PP, será o novo responsável pela pasta, que agora contará com uma secretaria voltada especificamente para apostas esportivas.

No entanto, essa área não será gerenciada unicamente pelo Ministério do Esporte. O Ministério da Fazenda terá papel crucial, responsabilizando-se pela arrecadação, registro e regulamentação das apostas. Padilha destaca que não há sobreposição de funções entre as secretarias de Fazenda e Esportes, sublinhando uma colaboração mútua na questão regulatória.

Com a discussão da nova legislação sobre apostas no Congresso, o governo tem uma visão otimista. Projeções indicam que, em 2024, o setor possa gerar uma receita de aproximadamente 1,6 bilhão de reais. No mesmo dia do anúncio, esperava-se que o projeto de lei sobre a regulamentação das apostas fosse debatido na Câmara dos Deputados.

A nomeação de André Fufuca, substituindo Ana Moser, que mantém forte ligação com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), atende à demanda do centrão de fortalecer a pasta com a nova vertente das apostas esportivas. A secretaria responsável pelas apostas no Ministério da Fazenda será comandada por José Mansur, assessor especializado na área.

Continua após a publicidade

Nesta quarta-feira, 13, novas alterações ministeriais estão sendo consolidadas. Silvio Costa Filho dirigirá o Ministério dos Portos e Aeroportos, enquanto Márcio França deixará essa posição para comandar o nascente Ministério da Micro e Pequena Empresa. Essas modificações decorrem da recente reforma ministerial realizada pelo governo Lula na semana anterior, no dia 6.

Publicidade