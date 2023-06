Governo consolida ampliação do Plano Safra na quinta-feira

Nesta terça-feira, 27, o presidente Lula lançou, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o plano de financiamento para o setor, conhecido como Plano Safra. Estão previstos 364,22 bilhões de reais para apoiar a produção nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024.

A consolidação do plano deve ocorrer na quinta-feira, 29, na reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que pode aumentar o direcionamento de depósitos à vista, da poupança e das Letras de Crédito Agropecuário (LCA) a fim de ampliar as verbas disponíveis para o agronegócio.

Pela regra atual, os bancos são obrigados a repassar uma quantia dos recursos depositados pelos clientes em uma conta do Banco Central. Esse direcionamento, quando relacionado a recursos da poupança, é destinado ao financiamento imobiliário e ao empréstimo rural, limitado a 22,5%. O governo quer aumentar essa margem para 30%.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, trabalha para impedir o aumento do repasse, em razão do custo que isso trará ao governo. Já Fávaro entende que essa seria a única maneira de compensar o agricultor pela queda de preço das commodities. O ministro garante que o governo está comprometido com a ampliação da margem.

O CMN é composto pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do BC, Campos Neto. Eles decidirão o caso. “Vamos ganhar. Temos o voto da Simone e do Haddad e é preciso apenas maioria simples. O presidente Lula entendeu a necessidade do produtor rural”, diz o ministro da Agricultura.

