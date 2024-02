Governo anuncia parceria com a Serasa para turbinar o Desenrola

O Desenrola Brasil, programa para a renegociação de dívidas de pessoas físicas, anunciou uma parceria com a Serasa para aumentar seu alcance. Segundo anúncio feito pelo Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, 15, a integração das plataformas foi feita durante o Carnaval e pode alavancar a reta final da ação, que vai até 31 de março.

Com a parceria, as pessoas que entrarem no sistema da Serasa Limpa Nome poderão conferir se existe alguma oferta de renegociação do programa. Se sim, o consumidor será redirecionado ao site do Desenrola e seguir a negociação nas condições ofertadas pelo programa. O Desenrola Brasil atende dívidas tomadas até dezembro de 2022 e prevê opções especiais de pagamento para pessoas que recebem até dois salários mínimos. Entre as opções de pagamento há um parcelamento em até 60 meses. Há também a opção de quitação da dívida a vista, com descontos de até 90%.

A integração entre o Desenrola e a Serasa foi autorizada em uma portaria do Ministério da Fazenda, publicada no fim de janeiro. Segundo a Fazenda, a intenção é que o Desenrola funcione como um hub para renegociação de dívidas e a entrada dos parceiros pode melhorar o alcance ao programa.

De acordo com o Ministério da Fazenda, a plataforma do Desenrola já realizou o atendimento de 12 milhões de brasileiros, sendo 35 bilhões de reais em dívidas renegociadas. A plataforma registrou acordos em 5.545 municípios brasileiros, e o desconto médio oferecido é de 85%.

Parcelamento

O governo federal também anunciou outra funcionalidade no programa, que está em vigor desde o último dia 29: a possibilidade de parcelamento das dívidas renegociadas no site do Desenrola para quem tem perfil bronze no cadastro do gov.br, o nível mais básico de segurança da plataforma.

Segundo a Fazenda, 27% das negociações diárias eram feitas por pessoas que tinham esse perfil de conta no gov.br e só podiam pagar o valor negociado à vista. Com a mudança, o fluxo da plataforma aumentou: 42% das negociações feitas diariamente são por usuários com conta bronze (pagamentos à vista e parcelado). Os consumidores com acesso bronze foram incluídos no Desenrola apenas em dezembro do ano passado. Antes, só tinha acesso quem contava com login prata (via rede bancária) ou ouro (certificado digital ou dados de biometria da Justiça Eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação)