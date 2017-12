Google lidera ranking de empresas que geram valor ao público

O Google é a empresa que mais gera valor para seus acionistas, funcionários, clientes e sociedade, segundo ranking da consultoria DOM Strategy Partners e Grupo Padrão. A quinta edição do levantamento Mais Valor Produzido considerou 1.000 companhias atuantes no país.

Segundo o estudo, a avaliação da empresa americana frente aos seus públicos-alvo cresceu 10,96% em relação ao ano anterior.

A empresa está no primeiro lugar desde 2014. A geração de valor está baseada no que a empresa agrega a quem interage com ela em quatro pontos: resultados financeiros, reputação (credibilidade e imagem), competitividade e redução de risco. O ranking leva em conta dados como o desempenho financeiro, documentos e uma metodologia própria da consultoria para fazer a aferição.

Além do Google outras três empresas de tecnologia estão entre os dez primeiros lugares: Apple (2º), Uber (3º) e Facebook (5º).

Há também os quatro maiores bancos do país – Bradesco (4º), Santander (7º), Itaú (8º) e Caixa (9º). As outras duas empresas são a Nespresso (6º) e a Whirlpool (10º).