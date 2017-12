YouTube testa aplicativo que libera download de vídeo

O YouTube começou a testar o aplicativo YouTube Go no Brasil, com número limitado de usuários. A ferramenta, que já entrou em testes também na Índia, permite fazer download dos vídeos. Isso permite que os vídeos sejam vistos off-line, ou seja, em casos em que a conexão é ruim ou limitada.

O aplicativo é um programa à parte do YouTube, e dá a opção de escolher a qualidade que será baixada. O programa faz uma análise do espaço disponível no aparelho antes de começar o donwload para não encher a memória. É possível também ver uma prévia do vídeo antes de iniciar a transferência, o que ajuda a economizar banda.

Por meio de nota, o Google, que é dono do YouTube, confirmou que os testes estão sendo feitos em escala limitada, e disse que não há previsão para o lançamento oficial do produto no país.