Google lança app que ajuda a liberar espaço no celular

O Google lançou nesta terça-feira o Files Go, aplicativo que ajuda os usuários a gerenciar arquivos do smartphone. Segundo a empresa, é possível economizar até 1 GB de espaço de armazenamento no primeiro mês com o uso da ferramenta.

O Files Go sugere ao usuário o que excluir, desde aplicativos não usados, arquivos grandes ou duplicados até memes e vídeos em baixa resolução.

Além disso, a ferramenta também auxilia o usuário a localizar rapidamente arquivos no smartphone. O Files Go usa filtros inteligentes para organizar automaticamente imagens, vídeos, aplicativos e documentos.

O aplicativo também permite a transferência de arquivos entre smartphones mesmo sem acesso à internet. Há também a possibilidade de usar o Files Go para fazer backup dos arquivos em armazenamentos de nuvem.

O Files Go funciona em todos os smartphones que executam o Android 5.0 (Lollipop) ou superior – o aplicativo ocupa cerca de 6 MB de espaço.