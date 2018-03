Google lança app para que pais monitorem celular das crianças

O Google liberou nesta quarta-feira um aplicativo para que os pais possam monitorar a atividade das crianças que usam smartphones. O Family Link permite que os adultos gerenciem aplicativos e escolham um horário para bloquear o aparelho do pequeno – o app chega hoje ao Brasil, Argentina, Chile e México.

Para que o recurso funcione, o dispositivo da criança precisa ser Android (confira aqui os aparelhos compatíveis), mas o download do aplicativo deverá ser feito no smartphone dos pais – nesse caso, não há necessidade de que o sistema operacional seja do Google. Após baixar o Family Link, os adultos criam uma conta Google para a criança e devem fazer login no dispositivo do filho.

Com isso, os pais podem monitorar o aparelho da criança. É possível aprovar ou bloquear o download de aplicativos na Google Play Store, monitorar o tempo de uso do dispositivo e receber relatórios de atividade semanais ou mensais. O recurso também permite que os adultos determinem horários para que a criança use o celular – depois, o aparelho é remotamente bloqueado.

Em dezembro do ano passado, o Facebook também criou um aplicativo voltado para crianças: o Messenger Kids. O bate-papo que permite aos pequenos fazerem chamadas e mandarem mensagens, fotos e vídeos para amigos próximos e familiares – todos os contatos são pré-aprovados pelos pais.