Facebook lança aplicativo de bate-papo para crianças

O Facebook anunciou nesta segunda-feira um novo aplicativo para crianças, o Messenger Kids. O bate-papo permite que os pequenos façam chamadas e mandem mensagens, fotos e vídeos para amigos próximos e familiares – todos os contatos são pré-aprovados pelos pais.

A criança não precisa criar uma conta na rede social para fazer uso do aplicativo, mas o responsável pelo menor deve vincular a sua conta do Facebook ao Messenger Kids para viabilizar o cadastro. Ao acessar a plataforma infantil, é preciso fazer login com os dados do adulto responsável.

O acesso ao Messenger Kids é realizado por wi-fi, excluindo a necessidade de um número de celular.

No aplicativo, as crianças encontram máscaras, molduras, adesivos e gifs para conversar com os amigos ou outros conhecidos. Também é possível participar de conversas em grupo.

Para que duas crianças possam conversar, os responsáveis devem autorizar a conexão – tudo pode ser controlado pelo perfil dos pais no Facebook. As mensagens não desaparecem e não podem ser escondidas dos adultos.

Até o momento, a primeira versão do aplicativo está liberada na App Store dos Estados Unidos para iPhone, iPad e iPod touch. Segundo o Facebook, em breve o aplicativo será lançado para dispositivos Android e Amazon Fire Tablets.

Procurado, o Facebook informou que não há previsão para que o aplicativo chegue ao Brasil.