Google compra a Fitbit, fabricante de pulseiras e relógios inteligentes

A gigante de tecnologia espera se posicionar melhor no mercado de dispositivos de vestir, como smartwatches. Em comunicado, o vice-presidente de dispositivos e serviços do Google, Rick Osterloh, disse que essa é uma oportunidade de investir ainda mais em sistemas operacionais para esses aparelhos, além de “introduzir no mercado dispositivos vestíveis feitos pelo Google”.

“A Fitbit foi pioneira no setor e criou produtos, experiências e uma comunidade vibrante de usuários. Trabalhando em estreita colaboração com a equipe de especialistas da Fitbit e reunindo as melhores IA, software e hardware, podemos ajudar a estimular a inovação em wearables e criar produtos para beneficiar ainda mais pessoas em todo o mundo”, afirmou o executivo em comunicado.