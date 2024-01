Gol derrete 33% na bolsa e B3 anuncia exclusão das ações do Ibovespa

A B3 que vai excluir as ações da Gol (GOLL4) de todos os índices dos quais a companhia faz parte, após o fechamento do pregão de terça-feira, 30 de janeiro. O comunicado foi enviado após o fechamento do mercado nesta segunda-feira.

No comunicado a bolsa brasileira afirma que a decisão ocorre em virtude do pedido de recuperação judicial da companhia aérea, nos Estados Unidos, e “das demais repercussões no mercado, conforme Fatos Relevantes divulgados em 25, 26 e 29/1/2024”.

Os papéis da companhia registraram um tombo de 33,61% no pregão desta segunda, após o pedido de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos. As ações fecharam o dia em 3,93 reais. Na quarta-feira, antes da companhia protocolar o pedido na Justiça americana, a ação valia 6,65 reais. Neste período, o valor de mercado da aérea caiu cerca de 2 bilhões de reais desde o início do ano.