Getnet terá nova CEO no Brasil após aval do BC

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A Getnet, empresa de pagamentos do Santander, anuncia mudança de comando no Brasil. Cristiane Nogueira, com vasta experiência no mercado financeiro e de pagamentos, assume como nova CEO após aprovação do Banco Central, substituindo Cassio Schmitt. Sua missão será acelerar o crescimento, inovar e expandir o ecossistema de soluções da líder em transações na América Latina.

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A Getnet, empresa de meios de pagamentos do Santander, iniciou a troca de comando de sua operação no Brasil. Cristiane Nogueira foi escolhida para assumir como CEO assim que receber a aprovação do Banco Central, esperada para outubro. Até lá, Cassio Schmitt continua no cargo e, depois da transição, permanecerá no Conselho de Administração.

Cristiane retorna à Getnet, onde já trabalhou por mais de três anos nas áreas comercial e de novos negócios. Com mais de 25 anos no mercado financeiro e de pagamentos, a executiva também passou por BankBoston, Safra e Punto/Edenred e acumula mais de nove anos de experiência no Santander.

A mudança ocorre depois de quase cinco anos de Schmitt à frente da companhia e, segundo a Getnet, faz parte do plano de sucessão da empresa. A nova CEO terá como missão acelerar o crescimento da operação, ampliar o ecossistema de soluções e reforçar a atuação em inovação e experiência dos clientes.

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A Getnet processou mais de € 238 bilhões em 10,5 bilhões de transações em 2025, atendendo 1,2 milhão de clientes. A companhia afirma ser a maior adquirente da América Latina em número de transações e líder no comércio eletrônico no Brasil.