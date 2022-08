Gasolina chega ao menor valor desde fevereiro

O valor da gasolina, no etanol e do diesel continuam a recuar nos postos de gasolina, aliviando um pouco o peso no bolso do consumidor. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina caiu de 5,40 reais para 5,25 reais. A queda de 2,8% fez com que o preços do combustível chegasse ao menor patamar desde fevereiro deste ano, quando era vendido a 5,17 em média no país. Segundo a ANP, foi a nona semana consecutiva de queda.