G20/BRASIL-Brics deve se reunir em Cannes para tratar de Europa

CANNES, França (Reuters) – Os países do Brics irão se reunir em Cannes para discutir a crise da zona do euro, informaram fontes da delegação brasileira nesta terça-feira.

A reunião dos chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia e China está prevista para a manhã de quinta-feira. A África do Sul não deve participar do encontro. Não deve haver a divulgação de um comunicado ao final do encontro.

A presidente Dilma Rousseff está em Cannes para participar da reunião de líderes do G20 que terá como tema central a crise da dívida da zona do euro.

As incertezas com a região se agravaram nesta semana depois que a Grécia anunciou um referendo para consultar população sobre adesão ao plano de resgate do país acordado pela União Europeia há poucos dias.

