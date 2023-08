Futebol brasileiro investe mais de R$ 300 mi na janela de transferências

A janela de transferências para contratações no futebol brasileiro se encerrou na noite de terça-feira (2) com mais de 300 milhões de investimentos realizados por parte dos clubes brasileiros em reforços – 301,5 milhões de reais (57,3 milhões de euros) para ser mais exato. Foram ao menos 82 novas aquisições entre as 20 agremiações da Série A.

O clube que mais gastou foi o Flamengo, com as chegadas de Luiz Araújo, Allan e Agustín Rossi, totalizando 90,8 milhões de reais (17,2 milhões de euros). Considerado um dos times mais ricos do país ao lado do rival carioca, o Palmeiras foi o único da Série A que passou em branco e não contratou ninguém. Já as equipes que mais se reforçaram nesta janela foram Coritiba e Vasco, com oito atletas cada um. “Com a chegadas dos investidores das SAFs, clubes que até pouco tempo atrás não podiam pagar por atletas de renome, agora já apresentam reforços com os quais não podiam sonhar”, analisa Lucas Mineiro, um dos sócios da Roc Nation Sports Brazil, empresa de entretenimento norte-americana que se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia que gerencia as carreiras de Vini Jr, Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli.

Agora, os clubes só poderão registrar novas contratações de jogadores, que atuam no país ou no exterior, a partir de janeiro de 2024, quando a atual temporada já terá encerrado. “O mercado de transferências já sente os efeitos da SAF. Vejo isso como uma tendência e que deve inclusive aumentar nos próximos anos”, aponta Eduardo Carlezzo, advogado especializado em direito desportivo e sócio do Carlezzo Advogados.

Os times ainda possuem oportunidade de se reforçarem com jogadores que tenham ficado livres no mercado até o dia 2 de agosto ou que atuem no futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro, novas inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto, podendo substituir no máximo oito jogadores da lista até 15 de setembro. Já o prazo de novas inscrições na Copa do Brasil termina no dia 8 de agosto. “Eu não vou muito nos valores, mas na quantidade de jogadores contratados. Coritiba e Vasco, pelo momento que vivem na tabela, e também no momento embrionário de uma mudança de gestão por uma SAF, vivem a questão de ajuste”, expica Sandro Orlandelli, membro da UEFA Academy e especialista na identificação de talentos pela FA, a Federação Inglesa de futebol.

