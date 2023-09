Franquias e Selic: a explicação do bom desempenho do setor de consórcios

Altas taxas de juros, sistema de franquias e novos hábitos de consumo impulsionaram o mercado de consórcios, aquela modalidade de compra realizada conjuntamente por um grupo de pessoas que estão interessadas em adquirir o mesmo tipo de bem ou serviço. Em 2022, foram liberados 252 bilhões de reais através deste mercado, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

A Embracon, empresa líder neste mercado, faturou 7,8 bilhões de reais no ano passado. No primeiro semestre, 6 bilhões já foram para os cofres. O grupo, que antes esperava se aproximar dos 10 bilhões de reais de faturamento em 2023, agora já fala em 12 bilhões de reais. É o melhor resultado fiscal da empresa em 35 anos. “Quando o índice de confiança do consumidor está baixo a população que tem renda está mais propensa a investir seu dinheiro”, diz o vice-presidente de Negócios da Embracon, Luís Toscano.

Em agosto, o Índice de Confiança do Consumidor da FGV avançou pelo quarto mês consecutivo, com alta de 2 pontos para 96,8 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2014, mas o primeiro trimestre foi marcado por incertezas fiscais, que fizeram preço especialmente na taxa de juros e Ibovespa. “Consórcio é investimento, não aplicação financeira, mas o consumidor procurava alternativa segura para poupar seu dinheiro”, diz Toscano.

O plano de barateamento de veículos, anunciado pelo governo, também é apontado pela Embracon como um dos indutores do bom resultado no semestre. Enquanto o setor cresceu 5,5% em número de cotas, de acordo com dados da Abac, a empresa apresentou um desempenho de 19%, com destaque para automóveis. Também houve crescimento de 11% em número de clientes ativos. “No segundo trimestre o cenário econômico começou a clarear e o consumidor está mais propenso a investir. Em julho, a venda de carros deu um salto”, prossegue. A estimativa do governo é que 125 mil veículos tenham sido vendidos.

Para os próximos meses, a Embracon já detectou um aumento no volume de investimento de pessoas jurídicas, que estão buscando alavancagem patrimonial através do consórcio. A taxa de financiamento bancário pode chegar a 62% ao ano, enquanto no consórcio a taxa de administração é cobrada como juros simples, de 13% a 19% no período do consórcio. “Quem busca isso é empresário com lucro estagnado ou em queda e vê oportunidade de crescer”, explica Toscano.

O sistema de franquias também é uma novidade na Embracon. Neste ano, 12 lojas foram abertas, com expectativa de mais 6 até o fim do ano. A expectativa para 2024 é chegar às 50 franquias. “Elas trazem resultado mais rápido”, completa.

