Fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo dobrou na pandemia, diz Oxfam

Desde o início da pandemia, em 2020, o pequeno punhado dos homens mais ricos do mundo ficou mais rico, enquanto o grosso da população empobreceu, efeito que colaborou para ampliar ainda mais a desigualdade global, de acordo com a Oxfam, organização internacional de pesquisas voltadas para a redução da pobreza.

As grandes empresas também se encaminham para ter lucros recordes, enquanto que mais de 80% desse volume de dinheiro gerado por elas tem sido devolvido aos acionistas – em sua maioria, um grupo já formado por super-ricos -, na forma de dividendos e outras remunerações. Essas são algumas das principais conclusões do relatório “Desigualdade S.A.”, divulgado nesta terça-feira, 16, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

De acordo com o estudo, a fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo cresceu 114% de 2020 a 2023. São eles: Elon Musk (CEO da Tesla), Jeff Bezos (fundador da Amazon), Bernard Arnault (dono da Louis Vuitton), Bill Gates (Microsoft) e Mark Zuckerberg (Facebook). Juntos, eles possuem, atualmente, 869 bilhões de dólares, ou o equivalente a uma média de 173 ,8 bilhões para cada um deles. Em 2020, esse patrimônio conjunto era de 405 bilhões de dólares. O aumento foi de 464 bilhões de dólares de lá para cá.

Nas contas da Oxfam, se cada um deles gastasse 1 milhão de dólares por dia, o equivalente a quase 5 milhões de reais diários, levaria 476 anos para gastar tudo o que tem.

No mesmo período, 5 bilhões de pessoas, ou 60% da população global, ficaram mais pobres, atingidas por desemprego, salários congelados ou, simplesmente, a inflação alta comendo o poder de compra de seus rendimentos.

Continua após a publicidade

Nesse ritmo, calcula a entidade, serão necessários 230 anos para erradicar a pobreza – embora, em apenas dez anos, o mundo já possa ver o primeiro trilionário de sua história.

A Oxfam também destaca em seu relatório a reverberação da desigualdade pelos mercados financeiro e corporativo, já que os super-ricos têm maior chance de estar tanto entre os donos ou executivos das grandes empresas, quanto entre os investidores que aplicam e ganham com elas.

“Um novo estudo realizado em 24 países da OCDE concluiu que 10% das famílias mais ricas possuem 85% do total dos ativos de capital – incluindo ações em empresas, fundos fiduciários e outros negócios – enquanto os 40% mais pobres possuem apenas 4%”, diz o relatório. “No Brasil (…), o 1% mais rico possui 63% dos ativos financeiros, enquanto os 50% mais pobres têm apenas 2%.”

É essa concentração de acionistas já ricos que recebeu algumas das maiores distribuições de lucros da história nos últimos anos. Os levantamentos da Oxfam dão conta de que 82% dos lucros gerados por um conjunto de 96 grandes empresas analisadas foram devolvidos em remuneração aos acionistas, na forma de dividendos ou recompra de ações, por exemplo.

Continua após a publicidade

Isso em um período de lucros extraordinários: o lucro das maiores empresas do mundo, entre 2021 e 2022, foi 89% maior do que a média de 2017 a 2020, de acordo com levantamento da Oxfam com a ActionAid. “Esses enormes pagamentos beneficiam desproporcionalmente os ricos porque a propriedade das ações tem um forte viés em favor deles”, diz o relatório.

A conta da entidade é que se o volume bilionário pago em dividendos pelas grandes empresas em 2022, e que foram par aos 10% mais ricos, fosse para os 40% mais pobres, a desigualdade de renda global cairia 21,5%. É uma redução equivalente àquela alcançada ao longo dos últimos 41 anos, considerado o índice Palma, uma das maneiras de calcular a concentração de renda na população.

“Além disso, metade do valor pago aos 10% mais ricos em 2022 já poderia acabar com a pobreza global e 1,6% dos pagamentos já conseguiria eliminar a pobreza extrema”, afirma a Oxfam. De acordo com os parâmetros do Banco Mundial, é considerada pobre a população que vive com menos de 6,85 dólares por dia, enquanto a extrema pobreza é aquela em que estão as pessoas que têm menos de 2,15 dólares por dia.