Focus: Mercado projeta alta no PIB pela 5ª semana rumo a 3%

O panorama econômico do Brasil revela sinais consistentes de fortalecimento, com o mercado elevando, pela quinta semana consecutiva, suas projeções de crescimento para o país. Segundo o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central, a expectativa dos economistas é de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro alcance uma elevação de 2,92% neste ano, representando uma melhora discreta, porém relevante, em comparação à estimativa anterior de 2,89%.

Ainda que as perspectivas para o Produto Interno Bruto (PIB) estejam se elevando, uma abordagem prudente prevalece no mercado quanto ao panorama econômico futuro. As previsões para 2024 sinalizam um crescimento mais moderado, projetado em 1,50%.

Os ajustes recentes na taxa Selic não modificaram as projeções para a inflação: as previsões permanecem inalteradas em 4,86% para 2023 e 3,86% para 2024. Em relação à taxa básica de juros, a Selic, as previsões têm se mantido consistentes e inalteradas por sete semanas, fixando-se em 11,75% para o final de 2023 e 9,0% para 2024. Este padrão de estabilidade se estende até 2025 e 2026, com projeções mantidas em 8,50%.