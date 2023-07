FMI revisa crescimento brasileiro na onda do resultado do agro

O Fundo Monetário Internacional revisou para cima a estimativa para o crescimento da economia brasileira para 2023, mas rebaixou a perspectiva para 2024.

Segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 25, o FMI vê um crescimento de 2,1% em 2023, um aumento de 1,2 ponto percentual em relação à estimativa de abril. A revisão se deve ao “aumento na produção agrícola no primeiro trimestre de 2023, com repercussões positivas na atividade em serviços”.

No primeiro trimestre, o PIB brasileiro avançou 1,9%, repercutindo justamente a alta do agronegócio. A perspectiva do FMI é inferior à do mercado financeiro brasileiro, que prevê alta de 2,24% na economia, enquanto o governo federal projeta o PIB a 2,5%. Já para 2024 a projeção do FMI foi reduzida em 0,3 ponto percentual, para 1,2%.

A alta na perspectiva do PIB brasileiro reflete a revisão para cima do fundo para a América Latina e Caribe, para 1,9%, em 2023, 0,3 ponto acima do projetado em abril. Para 2024, a previsão para a região da América Latina e Caribe permaneceu em expansão de 2,2%. A revisão brasileira e latina acompanha uma tendência global, já que o FMI também elevou suas estimativas do crescimento mundial devido à resiliência das economias no primeiro trimestre, porém continua a alertar sobre desafios a médio prazo. Apesar da desaceleração inflacionária e uma redução do estresse no setor bancário, o balanço de riscos inspira cuidados, assim como o crédito apertado.

Continua após a publicidade

Siga