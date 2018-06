FMI aprova acordo de financiamento de US$ 50 bi para a Argentina

A diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um acordo de financiamento de 50 bilhões de dólares (cerca de 186,7 bilhões de reais) para a Argentina nesta quarta-feira, 20, e desembolsará imediatamente 15 bilhões de dólares ao país (56 bilhões de reais).

De acordo com o FMI, qualquer desembolso dos 35 bilhões de dólares (aproximadamente 130,7 bilhões de reais) adicionais estará sujeito a revisões trimestrais pelo conselho.

A Argentina anunciou que estava recorrendo ao FMI em maio, após uma desvalorização da moeda local. A medida foi politicamente arriscada para o presidente Mauricio Macri, já que muitos argentinos culpam as políticas de austeridade impostas pelo FMI por exacerbar a crise econômica de 2001 e 2002.

O governo de Macri se comprometeu a acelerar seus esforços para reduzir o déficit orçamentário como parte do acordo.

O presidente do banco central argentino, Luis Caputo, disse em entrevista aos jornais locais Clarín e La Nación nesta quarta-feira que a chegada dos fundos estabilizaria o mercado de câmbio do país.

O FMI informou que as autoridades argentinas usarão metade do desembolso inicial, ou 7,5 bilhões de dólares (28 bilhões de reais), para financiar o orçamento. O Tesouro e o Ministério da Fazenda disseram que venderão esses fundos nos mercados de câmbio em leilões diários previamente anunciados.

O peso argentino fechou em queda de 0,4% na véspera, a 27,80 dólares (cerca de 103,8 reais), após fortes ganhos na segunda-feira, quando Caputo aumentou as exigências de reservas dos bancos.

Caputo disse que o mercado “operou com calma absoluta” na terça-feira após as ações do banco central. Os mercados argentinos estão fechados por conta de um feriado nesta quarta-feira.