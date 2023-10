O possível efeito econômico da guerra entre Israel e Hamas, segundo o FMI

Atualizado em 10 out 2023, 09h17 - Publicado em 10 out 2023, 09h15

A economia mundial perdeu dinamismo devido ao impacto das taxas de juro mais elevadas, à invasão da Ucrânia e enfrenta novas incertezas decorrentes da guerra entre Israel e o Hamas, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta terça-feira, 10. O fundo projeta crescimento de 3% na economia mundial, ritmo mais lento que em 2022, quando o avanço foi de 3,5%.

No caso do conflito entre Israel e Hamas, o efeito direto é nos preços do petróleo. O economista-chefe do fundo, Pierre Olivier Gourinchas, afirmou que esse aumento nos preços pode fragilizar a recuperação da economia global. O economista calcula que um aumento de 10% nos preços do petróleo reduziria o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 0,15% e elevaria a inflação em 0,4%. Desde o início do conflito, em 7 de outubro, o barril de petróleo 4% na cotação.

“Vimos isso em crises e conflitos anteriores. E, claro, isso reflete o potencial risco de que possa haver perturbação na produção no ou no transporte de petróleo na região”, disse Gourinchas na entrevista coletiva de divulgação do Panorama Econômico Mundial, relatório de projeções do FMI. O economista, porém, pondera que é “muito cedo” para avaliar consequências econômicas do conflito na Faixa de Gaza.

O economista resaltou que Na avaliação de Gourinchas, a economia mundial tem demonstrado “notável resiliência” mesmo com a guerra na Ucrânia, os juros altos e os efeitos da pandemia de Covid-19. No relatório apresentado nesta terça, o FMI subiu em 1 ponto percentual a projeção de crescimento do Brasil, de 2,1% em julho para 3,1% agora.

