A redução da jornada de trabalho aprovada pelo Congresso pode abrir uma nova frente de pressão sobre as mensalidades escolares. Um levantamento apresentado pela Frente Parlamentar Mista pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ) estima que as mudanças poderão elevar em até 11% os custos com professores da rede privada, o equivalente a 17,3 bilhões de reais por ano. O impacto dependerá da regulamentação das novas regras e da interpretação das normas trabalhistas aplicáveis à categoria.

O principal foco de preocupação são os professores contratados por hora-aula. Segundo a análise do setor, a garantia de dois dias de descanso semanal remunerado pode elevar de 16,67% para 40% a proporção utilizada no cálculo do adicional de repouso desses profissionais. Essa interpretação, ainda sujeita a controvérsias jurídicas, representaria um aumento de aproximadamente 20% na remuneração total dos docentes afetados.

As projeções da frente parlamentar apontam que a pressão sobre a folha de pagamento poderá provocar reajustes de 8% a 11% nas mensalidades. Nas escolas que atendem famílias de menor renda, o estudo estima um possível aumento da evasão entre 5% e 8%, com a transferência de 450 mil a 720 mil alunos para a rede pública. Nesse cenário, estados e municípios poderiam enfrentar despesas adicionais de 4 bilhões a 6 bilhões de reais por ano.

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O ensino superior também está no centro da preocupação. Segundo o levantamento, mais de 80% dos professores da rede particular de educação superior são contratados como horistas. Dependendo da interpretação das regras de descanso remunerado, o impacto estimado sobre a folha dessas instituições pode variar de 22% a 28%, afetando especialmente cursos noturnos e operações com margens mais apertadas.

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A presidente da FPeduQ, Socorro Neri, afirma que o setor reconhece a importância da ampliação dos direitos trabalhistas, mas defende uma regulamentação que considere as particularidades da educação. Entre as alternativas propostas estão regimes diferenciados, negociação coletiva para organização dos períodos de descanso e mecanismos de transição para micro e pequenas instituições de ensino.

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Promulgada em outubro, a Emenda Constitucional 141 estabelece a redução gradual da jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição salarial, além de dois dias de descanso remunerado. A primeira etapa entra em vigor em 16 de dezembro, com jornada máxima de 42 horas semanais. O limite de 40 horas será aplicado a partir de dezembro de 2027. Para o setor educacional, a disputa agora será definir como o novo direito dos trabalhadores será incorporado à remuneração dos professores sem transferir integralmente a conta para as famílias.