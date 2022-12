Fim da desoneração deixará litro da gasolina R$ 0,69 mais caro

Um levantamento realizado pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) calculou o impacto do fim das desonerações sobre o combustível no preço final dos produtos aos consumidores. De acordo com Adriano Pires, sócio fundador do CBIE, a partir do dia 1º de janeiro a gasolina deve ficar 0,69 reais mais cara por litro, enquanto o diesel encarecerá 0,33 reais e o etanol 0,26 reais.

Isso porque o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, para não prorrogar o fim dos impostos sobre os combustíveis por mais 30 dias por meio de uma medida provisória de maneira a não impactar as contas públicas de 2023, o que estava sendo preparado pela equipe econômica do atual presidente Jair Bolsonaro. Dessa maneira, os tributos federais PIS e o Cofins voltarão a incidir sobre os combustíveis.

Diversas medidas tomadas em 2022 impactaram no valor do combustível, sendo a principal delas as leis complementares 192/2022 e 194/2022, que entre outras medidas zeraram as alíquotas do PIS/Cofins sobre diesel, gás de cozinha e querosene de aviação, bem como a Cide-Combustíveis aplicáveis à gasolina e etanol até o dia 31 de dezembro de 2022.