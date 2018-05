FGTS perde R$ 1,5 bilhão para financiar projetos de habitação

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) perdeu 1,5 bilhão de reais para financiar projetos de habitação, saneamento e infraestrutura em 2018. Orçamento aprovado pelo Conselho Curador do Fundo nesta terça-feira, 15, prevê 85,5 bilhões de reais disponíveis neste ano, inferior aos 87 bilhões de reais aprovados para o Orçamento de 2017.

A habitação será o principal segmento beneficiado em 2018, com 69,47 bilhões de reais, o equivalente a 81,23% do montante aprovado. O valor é inferior aos 70,5 bilhões de reais aprovados em 2017.

Neste ano, boa parte dos recursos – 62 bilhões de reais – será destinada à habitação popular. Em nota, o Ministério do Trabalho diz que, se toda a previsão for utilizada, 528 mil pessoas poderão ser beneficiadas com financiamentos de moradias.

A infraestrutura urbana é o segundo segmento mais favorecido, com 8,68 bilhões de reais. Já o saneamento básico receberá outros 6,86 bilhões de reais. Somados, os recursos podem beneficiar até 41,8 milhões de pessoas na infraestrutura urbana e saneamento.

A reunião desta terça-feira também manteve as previsões orçamentárias para os próximos três anos. Já são previstos 81,5 bilhões de reais em 2019; outros 81,5 bilhões de reais em 2020; e 81 bilhões de reais em 2021, sendo que a habitação receberá 68 bilhões de reais em cada um dos dois primeiros anos e 67,5 bilhões de reais em 2021.