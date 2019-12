FGTS: Caixa libera nesta sexta o saque complementar de até R$ 998

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira, 20, o saque complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Podem sacar até R$ 998 reais, todos os trabalhadores que tinham até o dia 24 de julho, data em que o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória liberando a movimentação excepcional do FGTS, o limite de até um salário mínimo em conta. Trabalhadores que já sacaram 500 reais em etapas anteriores podem voltar ao banco para tirar o complemento, se tiverem direito.

O aumento do limite foi aprovado pelo Congresso Nacional em novembro e sancionado pelo presidente em dezembro, ou seja, já com o calendário em andamento. Por isso, a Caixa optou por liberar os saques complementares após a complementação do calendário regular do saque imediato.

Assim como nas etapas anteriores, vale lembrar que o limite é por conta. Ou seja, se o trabalhador tiver duas contas com limite de até um salário mínimo em 24 de julho, poderá retirar até 1.996 reais. Caso já tenha feito o saque de 500 reais, terá direito ao complemento de até 498 reais por conta com limite até o salário mínimo na data da assinatura da MP. Os recursos ficam até o dia 31 de março de 2020. Trabalhadores que optaram anteriormente pelo desfazimento do crédito não têm direito de pegar o dinheiro agora.