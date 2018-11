Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta terça-feira em SP

O Brasil tem mais de 60 milhões de pessoas com o nome sujo devido ao atraso no pagamento de contas. De olho nesse público, a Serasa realiza a partir de hoje a 22ª edição do Feirão Limpa Nome.

O evento acontece no estacionamento do shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo e reunirá empresas que negociarão diretamente com o inadimplente o pagamento da dívida com descontos e prazos ampliados. Entre as empresas confirmadas estão Ipanema, Tribanco, Porto, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo.

Para participar, basta visitar o Feirão entre 8h e 18h. Lá os consumidores encontrarão todos as dívidas lançadas em seu seu CPF, empresas parceiras, negociação e como pagar as dívidas. É necessário levar um documento com número do CPF e foto.

Segundo Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome, o feirão é uma oportunidade para as pessoas negociarem suas dívidas: “São Paulo tem a maior concentração de inadimplentes do país e por conta disso, além da versão online, fazemos um reforço com o feirão físico que pode ajudar consumidores a terminarem o ano com dívidas quitadas.”

Simultaneamente ao evento físico, acontece o feirão Limpa Nome online, que está em sua última semana e já soma mais de 169 milhões de reais em descontos nas dívidas. Para saber mais, basta acessar www.feiraolimpanome.com.br.