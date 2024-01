Fed sinaliza que taxa de juros atingiu ou está próxima do seu ‘pico’

O banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), reconheceu a desaceleração da atividade econômica no país em consequência da alta dos juros, no patamar entre 5,25% a 5,50%, e sinalizou em sua última ata que a taxa de juros atingiu ou está próxima do seu ‘pico’.

Embora tenham notado uma desaceleração, as autoridades ressaltaram que a inflação e o crescimento no emprego permaneciam em patamares elevados, apesar de terem suavizado ao longo do ano. A taxa de desemprego continuava baixa, conforme destacado no documento.

Na reunião de dezembro, as autoridades do Fed demonstraram convicção de que a inflação estava sendo controlada, apontando para a redução dos “riscos altistas” e preocupações sobre os danos potenciais de uma política monetária excessivamente restritiva à economia. No entanto, deixaram a porta aberta para possíveis apertos adicionais, caso julguem necessário.

A taxa de juros de referência permaneceu estável na faixa de 5,25% a 5,50%, com projeções indicando uma possível redução de 0,75 ponto percentual ao longo de 2024. O momento exato dessa redução permanece como a grande incógnita para os mercados e economistas no início de 2024.