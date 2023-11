Fed mantém juros inalterados, mas sinaliza para novas altas

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, decidiu pela manutenção da taxa básica de juros. Com isso, os juros básicos permanecem em um intervalo entre 5,25% e 5,50% ao ano, conforme o comunicado feito nesta quarta-feira, 1º, pelo Comitê Federal de Mercado Aberto, o Fomc. A decisão vem em linha com a expectativa do mercado e deixa a porta aberta para mais ajustes no futuro.

Nas últimas 14 reuniões do Fomc, contando a dessta quarta, houve elevação dos juros em 11 e manutenção da taxa em três. O Fomc descreveu a atividade econômica americana como forte e destacou como os juros mais altos podem pesar sobre essa atividade a longo prazo, em contrapartida a inflação de setembro mostrou composição benigna. “Esse contexto acaba dificultando o trabalho do Banco Central em fazer a inflação convergir para a meta, exigindo que a autoridade monetária não sinalize um encerramento do ciclo alta de juros”, afirma Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research.

A inflação americana foi de 3,7% em setembro, na comparação anual, mesmo índice do mês anterior. O resultado veio em linha com as estimativas do mercado e mostrou desaceleração nos núcleos. Porém, o resultado está acima da meta do ano, que é de 2%. “Ao determinar a extensão do reforço adicional da política que pode ser apropriado para fazer regressar a inflação a 2% ao longo do tempo, o comitê terá em conta o aperto cumulativo da política monetária, as defasagens com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, e os fatores econômicos e financeiros. O comitê está preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do comitê”, diz o comunicado do Fed.