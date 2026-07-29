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Fed mantém juros dos EUA entre 3,50% e 3,75% ao ano

Banco central americano mantém taxa pelo quinto encontro consecutivo, mas decisão tem três votos favoráveis a uma alta

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 15h31
Federal Reserve: ETFs híbridos combinam os títulos da dívida dos Estados Unidos com papéis do Brasil
A decisão, porém, não foi unânime. Dos doze integrantes com direito a voto, Beth Hammack, Neel Kashkari e Lorie Logan defenderam uma alta de 0,25 ponto percentual, que levaria os juros para o intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. (YinYang/Getty Images)
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Fed mantém juros dos EUA entre 3,50% e 3,75% ao ano Priorizar nos meus resultados Google

O Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, manteve nesta quarta-feira, 29, a taxa básica de juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Foi a quinta reunião consecutiva sem alteração, em uma decisão que veio em linha com a principal expectativa do mercado financeiro.

A decisão, porém, não foi unânime. Dos doze integrantes com direito a voto, Beth Hammack, Neel Kashkari e Lorie Logan defenderam uma alta de 0,25 ponto percentual, que levaria os juros para o intervalo entre 3,75% e 4% ao ano.

No comunicado, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) afirmou que a atividade econômica continua crescendo em ritmo sólido, apesar da incerteza elevada provocada, em parte, pelo conflito no Oriente Médio.

O colegiado também destacou que os investimentos e os ganhos de produtividade permanecem fortes. No mercado de trabalho, a criação de vagas tem acompanhado o crescimento da força de trabalho, enquanto a taxa de desemprego registrou pouca variação.

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Inflação permanece acima da meta

A inflação continua acima da meta de 2% perseguida pelo Fed. Segundo o comunicado, parte da pressão vem de choques de oferta que elevaram os preços em alguns setores, incluindo o de energia.

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O petróleo voltou a subir nas últimas semanas diante da continuidade da guerra no Oriente Médio. A valorização da commodity pode aumentar os custos de combustíveis, transporte e produção, dificultando o retorno da inflação à meta.

Os dados mais recentes, no entanto, mostraram algum alívio. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos caiu 0,4% em junho, maior retração mensal desde abril de 2020. Em doze meses, a inflação ficou em 3,5%.

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O mercado de trabalho também perdeu ritmo, com a criação de 57.000 vagas em junho. A taxa de desemprego permaneceu em 4,2%.

Esta foi a segunda decisão sob o comando de Kevin Warsh, que assumiu a presidência do Fed em maio, após o fim do mandato de Jerome Powell. O comunicado manteve o formato mais curto adotado na primeira reunião conduzida pelo novo presidente.

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