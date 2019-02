Fatia de imóvel financiado por banco cai a menor nível desde 2007

O percentual financiado na compra de um imóvel chegou ao menor nível desde 2007, de acordo com dados divulgados pela Abecip (Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) nesta segunda-feira.

Segundo o órgão, o indicador LTV (Loan-to-value, em inglês) que mede a fatia do valor do imóvel financiada por bancos caiu a 58,2% em março deste ano -menor nível desde 2007, quando era de 56,4%.

Isso quer dizer que, um imóvel avaliado em R$ 100 mil, teria R$ 58,2 mil financiado pelas instituições bancárias.

No ano passado, esse percentual era de 58,7%. O auge do crédito foi em 2014, quando 65,4% do total do valor de um imóvel era financiado pelos bancos, de acordo com a instituição.