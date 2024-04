Faria Lima começa a fazer as pazes com a Petrobras após dividendos

A Petrobras anunciou o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários referentes ao balanço financeiro do quarto trimestre de 2023. A parcela equivale a cerca de 22 bilhões de reais. A União terá direito a 9 bilhões de reais neste primeiro momento. A estatal tinha retido 100% dos dividendos extraordinários e remanejado o valor em uma reserva de capital que poderia ser utilizada para novos investimentos — manobra juridicamente ilegal.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, balançou no cargo depois da crise provocada pelo assunto, mas foi mantido no comando da estatal. O impasse entre a diretoria da empresa e o ministério de Minas e Energia resultou no pagamento de 50% dos proventos. O restante ainda não tem destino definido.

Analistas de grandes bancos apostam que a Petrobras também vai pagar aos acionistas as cifras restantes. Por ser acionista majoritária, a União teria direito a cerca de 40% dos pagamentos. Membros do ministério da Fazenda chegaram a defender o pagamento de dividendos. O governo tem a ambiciosa meta de zerar o déficit fiscal em 2024 e tem trabalhado em medidas para aumentar a arrecadação federal. No primeiro trimestre de 2024, a arrecadação de impostos foi recorde desde o início da série histórica.

A maior parte dos bancos ainda tem recomendação neutra para as ações da Petrobras, mas analistas entendem que a estatal deve pagar paulatinamente os dividendos extraordinários aos acionistas. “Essa decisão inspira mais confiança em relação ao potencial pagamento dos 50% restantes ao longo do ano”, escrevem os analistas do Santander em relatório enviado a clientes. “As mudanças sob a atual equipe de gestão foram equilibradas e principalmente pró-mercado, na nossa opinião, o que eliminou importantes riscos de cauda no case de investimento e abriu o caminho para uma perspectiva robusta de retorno total”, apontam os analistas do banco americano Morgan Stanley.

As ações da Petrobras tiveram valorização de 5% na última semana e têm alta de 15% no acumulado do ano.