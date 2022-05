Falta de peças faz Volkswagen colocar fábrica do ABC em férias coletivas

A crise dos semicondutores, que estourou na pandemia da Covid-19, continua a afetar a indústria. Com falta de peças para terminar a montagem dos carros, a Volkswagen colocou a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em férias coletivas de 20 dias. Segundo a montadora, a decisão afeta os dois turnos. Cerca de 2.500 funcionários devem ficar fora da fábrica que produz 800 veículos por dia, segundo estimativa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

A parada ocorre entre os dias 9 e 28 de maio. Os trabalhadores do setor automotivo da planta não foram afetados, apenas a produção. No mês passado, a Mercedes-Benz concedeu 20 dias de coletivas devido a falta de peças. Ao todo5 mil trabalhadores da fábrica da montadora em São Bernardo do Campo e 600 outros na fábrica de Juiz de Fora (MG) ficaram parados.

A crise dos semicondutores preocupa o setor automotivo como um todo. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estima que perto de 100 mil veículos de várias marcas já deixaram de ser produzidos neste ano por falta de vários componentes, a maioria semicondutores. A consultoria Auto Forecast Solutions estima que, em todo mundo, 1,25 milhão de carros deixarão de ser fabricados este ano por causa da escassez no componente.