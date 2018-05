Falta combustível em 5 aeroportos do país, diz Infraero

A Infraero, agência do governo responsável por administrar os principais aeroportos do país, informou que na manhã desta quinta-feira, 31, apenas 5 aeroportos estavam sem combustíveis para reabastecer os aviões.

Aos poucos a atividade nos aeroportos brasileiros voltam à normalidade. Em comunicado, a organização indica que 359 voos operavam no horário, 19 foram cancelados e outros 35 estavam atrasados até as 10h de hoje.

“A empresa alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino”, diz a nota.

Os aeroportos afetados são: Palmas (TO), Imperatriz (MA), Juazeiro do Norte (CE), Cuiabá (MT), Protásio de Oliveira (não é o Aeroporto Internacional de Belém, no Pará)



Segundo a empresa, os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. O problema é que, nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para seguir com o voo.