Facebook divulga princípios de privacidade pela 1ª vez

O Facebook publicou nesta segunda-feira os princípios de privacidade da rede sociais para seus usuários. O Facebook, que tem mais de 2 bilhões de usuários em todo o mundo, informou que nunca antes havia divulgado os princípios de privacidade, que são as regras de como a empresa lida com as informações dos usuários.

Além de publicar seus princípios de privacidade, a empresa vai lançar vídeos educacionais para ajudar os usuários a controlar quem acessa suas informações. Os vídeos mostrarão aos usuários como gerenciar dados que o Facebook usa para mostrar anúncios, como deletar publicações antigas e o que acontece aos dados quando são deletados da conta, disse Erin Egan, diretor de privacidade do Facebook, em publicação no blog.

O anúncio desta segunda-feira é um sinal dos esforços para se preparar antes de a Regulação Geral de Proteção de Dados da UE (GDPR, na sigla em inglês) entrar em vigor no dia 25 de maio, marcando a maior revisão das normas sobre privacidade de dados pessoais desde o nascimento da internet.

Sob a GDPR, as companhias serão obrigadas a reportar violações de dados dentro de 72 horas, bem como permitir aos clientes exportar seus dados e deletá-los.

Os princípios de privacidade da maior rede social do mundo, que estão separados dos termos e condições aceitos quando alguém abre uma conta, variam desde conceder ao usuário o controle de sua privacidade até criar recursos de privacidade em produtos do Facebook desde o início, de modo que os usuários sejam os proprietários da informação que compartilham.”Nós reconhecemos que as pessoas usam Facebook para se conectar, mas nem todos querem compartilhar tudo com todo mundo – incluindo a gente. É importanre que você tenha escolhas em como seus dados são usados”, escreveu Egan.

Também entre os princípios de privacidade da companhia está ajudar os usuários a entender como seus dados são usados, manter a informação segura, constantemente melhorar novos controles e ser responsável perante os reguladores.

“Colocamos os produtos em rigoroso testes de segurança de dados. Também nos reunimos com os reguladores, autoridades e especialistas em privacidade em todo o mundo para ter um retorno sobre nossas práticas e políticas de dados”, diz a publicação no blog.

Na semana passada, a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, anunciou que a rede social criaria um novo centro de privacidade, concentrando as principais configurações de privacidade em um único lugar.

A legislação GDPR eleva drasticamente o nível de multas para companhias que cometerem violação das regras de proteção de dados, potencialmente aumentando em até 4% a receita anual global, ou em 20 milhões de euros, dependendo da que for maior.

O Facebook enfrenta investigações de reguladores da UE sobre o uso de dados de usuários e o monitoramento de atividades online. A partir desta segunda-feira, os usuários serão lembrados pelo feed de notícias de olharem seu “privacy checkup“, escreveu Egan no blog, para garantir que estejam confortáveis com o que estão compartilhando e com quem.