Expectativas diferentes sobre o que é trabalho desafiam a diversidade, segundo RHs

Imagine uma sala de reuniões com pessoas de idades completamente diferentes: um jovem que cresceu com o celular na mão, um profissional no auge da carreira que viu o mundo migrar para o digital, e alguém com décadas de experiência que começou a trabalhar numa era pré-internet. A 23ª edição do HR First Class, evento para profissionais de RH, revelou dados sobre desafios e oportunidades dessa mistura geracional no trabalho.

Quase um terço dos profissionais (32,9%) de RH acredita que o maior desafio de ter várias gerações trabalhando juntas é que cada uma tem expectativas bem diferentes sobre o que é trabalho. A comunicação que muda de geração para geração foi apontada como um dos grandes obstáculos para outros 21,3%

Apesar dos conflitos, 59% dos entrevistados afirmam que a diversidade geracional é a principal fonte de inovação e criatividade para a empresa. Para 52,9%, a diversidade também é a chave para uma melhor resolução de problemas já que cada geração traz um jeito único de ver o mundo. A produtividade também é estimulada em ambientes diversos na visão dos Rhs, 44,5% apontaram que equipes multigeracionais produzem mais.

A pesquisa mostra que 47,7% dos entrevistados têm uma equipe de trabalho moderadamente diversificada, outros 31,6% uma equipe muito diversificada e 12,3% para um time pouco diversificado.

Para aumentar a inclusão das várias gerações no trabalho, 63,2% dos profissionais de RH disseram que a solução está nos programas de mentoria intergeracional — onde gerações aprendem e ensinam umas às outras. Outros 40% defendem treinamentos específicos sobre o tema, e 31,6% apostam na criação de grupos de afinidade geracional, que aproximam ainda mais essas diferentes perspectivas. Já 29,7% acham que a política de trabalho flexível é o segredo para tornar o ambiente mais inclusivo e adaptável.