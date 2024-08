EUA registram 231 mil pedidos de seguro-desemprego na última semana

Os Estados Unidos registraram 231 000 pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana encerrada em 24 de agosto, segundo divulgou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, 29. O número é ligeiramente menor que as projeções, que apontavam para 232 000 solicitações. O volume também representa uma queda de 2 000 requisições em relação à semana retrasada.

Com os novos resultados, a média móvel de quatro semanas recuou para 231 500 pedidos, marcando uma queda de 4 750 solicitações em relação à média das quatro semanas anteriores.

Segundo o Departamento do Trabalho americano, a taxa de desemprego permaneceu em 1,2% na semana encerrada em 17 de agosto, no mesmo patamar dos sete dias anteriores. O total de desempregados que continuavam recebendo assistência do governo apresentou ligeiro aumento de 13 000 beneficiados na semana do dia 17. Com isso, quase 1,868 milhão de americanos encontravam-se nessa situação. O número é levemente inferior às projeções, que apontavam 1,870 milhão.

Na média móvel de quatro semanas, o total de desempregados assegurados pelo Estado registrou uma pequena queda de 250 pessoas, para 1,863 milhão de cidadãos.

Os dados de desemprego devem alimentar o debate sobre o início do ciclo de corte dos juros americanos pelo Federal Reserve. A reunião do FOMC, o equivalente do Fed ao Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro, está marcada para 18 de setembro. Nos últimos dias, diversos representantes do Fed, incluindo seu presidente, Jerome Powell, endossaram a ideia de que a taxa básica americana finalmente começará a retroceder.

A decisão ganha ainda mais importância, porque coincide com a reunião do Copom, marcando mais uma Super Quarta, como ficaram conhecidos os dias em que as decisões dos bancos centrais brasileiro e americano se encavalam.