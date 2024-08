Jackson Hole: Powell diz que “chegou a hora” de ajustar política monetária

Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), falou em tom otimista sobre o cenário de inflação nos Estados Unidos, dizendo que “chegou a hora” de reavaliar a trajetória dos juros nos país.

“Minha confiança de que a inflação está caminhando sustentavelmente para a meta aumentou”, disse o dirigente em seu discurso em Jackson Hole, o simpósio anual de política econômica do Fed.

“Apesar da tarefa ainda não ter acabado, nós fizemos um bom progresso para a meta”, completou o presidente do Fed. O discurso de Powell e as sinalizações dadas por ele são amplamente aguardados pelo mercado financeiro, que aposta no início do ciclo de redução dos juros a partir de setembro. Durante a fala, as bolsas americanas registraram a máxima do dia. Por aqui, o dólar recua e é vendido a 5,53 reais e a bolsa sobe.

Powell destacou que o balanço de risco entre os dois mandatos do Fed mudou nos últimos meses, passando a pesar mais para o lado do mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, o banco central atua tendo em vista dois objetivos: manter a estabilidade dos preços e buscar o pleno emprego.

Com dados recentes mostrando um mercado de trabalho menos pujante, o Fed passou a considerar se os juros altos estariam comprimindo demais a atividade no país. Powell enfatizou a mudança do mercado de trabalho nos últimos seis meses. “O mercado de trabalho não esta mais superaquecido, e as condições do mercado de trabalho agora estão menos apertadas”, disse.

A fala de Powell acontece após a ata da reunião do Fed de julho, divulgada na quarta, indicar que a maioria dos membros do comitê acreditam ser apropriado reduzir a taxa de juros na reunião de setembro caso os dados continuem dentro das expectativas. “Apesar da tarefa ainda não ter acabado, nós fizemos um bom progresso em conduzir a inflação para a meta”, disse o dirigente.