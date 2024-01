EUA autorizam 737 Max 9 da Boeing voltar a voar, mas limitam produção

A agência reguladora da aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) deu permissão para que os aviões da Boeing, modelo 737 Max 9, voltassem a voar. O país, no entanto, anunciou limites à produção da aeronave.

Os Boeings 737 Max 9 estavam proibidos de voar por lá desde o dia 6 de janeiro, quando um pedaço de fuselagem de uma aeronave desse modelo, operada pela Alaska Airlines, se soltou durante um voo. Com isso, 170 aviões foram mantidos no chão. Para que eles pudessem voltar a voar, a FAA determinou um conjunto de procedimentos de inspeção e manutenção. O processo inclui a exigência para que as companhias inspecionem alguns parafusos e reapertem os fixadores do painel — conhecido como plugue de porta, a parte que se soltou no voo da Alaska. Essa peça é colocada onde estaria uma saída de emergência se a aeronave tenha mais lugares.

A United Airlines, uma das empresas que usa o modelo, afirmou que deve voltar a operá-los no próximo domingo. Já a Alaska Airlines disse em comunicado que planeja colocar “alguns aviões” de volta ao serviço na sexta-feira, “com mais aviões adicionados todos os dias à medida que as inspeções sejam concluídas”. A companhia aérea ponderou que espera concluir as inspeções em todos os 65 aviões Max 9 na próxima semana.

Produção