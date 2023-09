‘Errar por pouco é competência’, diz economista sobre previsões de PIB

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou expansão de 0,9%, em resultado trimestral divulgado na última semana. O resultado surpreendeu analistas, que estimavam um avanço bem mais tímido, de 0,2%, e deve motivar uma série de revisões nas estimativas para o crescimento da economia em 2023. Apesar da “boa surpresa”, como disse o presidente Roberto Campos Neto, o Brasil é um país marcado por oportunidades perdidas. De 2013 a 2022, o nosso PIB cresceu em média 0,75% ao ano. Sob qualquer ângulo, trata-se de desempenho vergonhoso, que representa uma afronta ao tremendo potencial brasileiro.

Na última segunda-feira, 11, o Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central (BC), revisou mais uma vez as perspectivas para o crescimento da economia brasileira em 2023. A previsão para o PIB foi elevada para 2,64%, um acréscimo de 0,08 ponto percentual em relação à semana passada, quando o mercado projetou alta de 2,56%. Para Cláudio Considera, ex-secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e autor do Monitor do PIB, da FGV, a pandemia desorganizou as estimativa do mercado e que “acertar em cima do laço” é sorte. ” O que você tem é uma competência em calcular muito próximo. Essa diferença para nós foi completamente fora do padrão”, disse.

O PIB surpreendeu? Foi bem surpreendente. Nos nossos monitoramentos, com 30 previsões, o máximo que tinha previsto era crescimento de 0,5%. Nós tínhamos estimado +0,2% no monitor do PIB e veio bem mais elevado. Dados realmente muito bons. As projeções vão aumentar, para 2,5% ou 3% neste ano. Se você olhar a tabela, o agro sofre queda, mas é natural.

O que sustentou esse crescimento inesperado? Resultado muito bom da indústria extrativa, minério de ferro e petróleo, e setor de serviços, que também cresceu muito bem, com +0,6%. O transporte foi surpreendente. O resultado aeroviário deve ter sido muito bom, as pessoas voltaram a andar de avião depois da pandemia e o escoamento das safras foi bastante bom. Também tivemos um escoamento ferroviário importante no Maranhão e Amazônia, que puxou excelente resultado no transporte de minério de ferro. Todos os setores cresceram. O consumo das famílias cresceu bastante, principalmente nos itens semi-duráveis. Crescimento de duráveis também foi positivo, sugerindo que o plano de governo de barateamento para venda de automóveis foi bem sucedido

Continua após a publicidade

Por que o mercado tem errado consistentemente as previsões de PIB? Acertar em cima do laço é sorte. O que você tem é uma competência em calcular muito próximo. Essa diferença para nós foi completamente fora do padrão. Errar por pouco é competência. A pandemia desorganizou as previsões.