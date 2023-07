Entenda a importância do rating e do grau de investimento

A agência de classificação de risco Fitch Rating elevou de BB- para BB a nota de crédito do Brasil. A classificação, chamada de rating soberano, é um indicador da capacidade de um país pagar suas dívidas, ou seja, se há chance de dar um calote. As notas são dadas pelas grandes agências. Além da Fitch, a Moody’s e a Standard & Poor’s.

O Brasil recebeu grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador, em abril de 2008, no governo Lula 2; mas perdeu em setembro de 2015, durante o governo Dilma Rousseff. Essa certificação dá segurança para os investidores aplicarem recursos em determinado país. Há fundos de investimentos internacionais que só podem aplicar recursos em países que tenham essa classificação.

As agências de risco usualmente atribuem notas para as dívidas de curto e longo prazo, em moeda local e estrangeira. A nota para a emissão de títulos de longo prazo em moeda estrangeira é a mais comumente usada como referência para definir a classificação de risco do país. A escala usada pelas agências é representada por letras e sinais matemáticos, o menos e o mais. As notas costumam ir de D (a mais baixa) a AAA (mais alta). Essas notas são classificadas pelo mercado como grau especulativo (D até BB+) e Grau de Investimento(BBB- até AAA).

Na nota da Fitch Rating, revisada nesta quarta-feira, o Brasil está em BB, duas notas do grau de investimento (BB+ e depois o BB-). Na S&P, a nota é BB-. Já a Moody’s utiliza uma outra modulação para as notas, mas que seguem a mesma lógica. Nessa agência, a classificação brasileira é Ba2, o grau especulativo, que vai até Ba1. Para o grau de investimento, é preciso alcançar o Baa3.

A melhora da classificação brasileira, no entanto, ainda está longe de ser algo relevante se comparada à posição de outros países, inclusive da América Latina. Na América do Sul, apenas a Bolívia, o Equador, a Argentina e a Venezuela encontram-se abaixo do Brasil. Embora somente o Chile tenha classificação nível “A” (S&P: A; Moody’s: A2; Fitch: A-), podendo acessar crédito de qualidade alta e com baixo risco, Peru, Uruguai, Colômbia e Paraguai, nessa ordem, estão mais bem classificados que o Brasil.

