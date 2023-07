Agência Fitch eleva nota de crédito do Brasil após cinco anos

O Brasil conquistou o selo de bom pagador em 2008 pelas agências Fitch Ratings e S&P. E em 2009, também teve a classificação pela Moody’s. Com a crise interna de 2015, o país perdeu as notas. O grau de investimento pode trazer mais capital ao Brasil e melhorar a situação da economia local, aumentando investimentos e o dinamismo.

A agência afirma que, apesar das persistentes tensões políticas desde o rebaixamento de 2018, o Brasil alcançou “progresso em importantes reformas” para enfrentar os desafios econômicos e fiscais. Durante o governo Bolsonaro, foram aprovadas a Reformas da Previdência e a autonomia do Banco Central. Já no governo Lula, a Câmara passou a reforma sobre a tributação do consumo, que aguarda votação no Senado, além do novo arcabouço fiscal, pendente de uma votação pelos deputados para ir à sanção. “A Fitch espera que o pragmatismo e os freios e contrapesos institucionais mais amplos evitem desvios radicais de macro ou micropolítica, enquanto o governo também está buscando iniciativas para apoiar o setor privado (por exemplo, reforma tributária)”.

A agência também afirma que a nota do Brasil é sustentada por sua grande e diversificada economia, alta renda per capita e profundos mercados domésticos e um grande colchão de caixa que permitem a flexibilidade de financiamento do país e sua alta parcela da dívida em moeda local. A Fitch revisou de 0,7% para 2,3% a projeção de crescimento para o PIB para este ano. A estimativa segue em linha com o mercado financeiro brasileiro, que estima 2,24% para o ano que vem.